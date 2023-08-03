Костюк сенсаційно перемогла одну з найсильніших тенісисток світу (відео)

Українка у наступному раунді турніру зіграє проти росіянки

У четвер, 3 серпня, українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) сенсаційно перемогла представницю Франції Каролін Гарсію (№6 WTA) у другому колі турніру у Вашингтоні (США). Напередодні в третій раунд турніру в США пройшла перша ракетка України Еліна Світоліна, яка в 1/8 фіналу вибила найкращу тенісистку рф Дар’ю Касаткіну.

Поєдинок, який тривав понад годину, завершився з рахунком 6:2, 6:3. Про це повідомляє "Телеграф". Цікаво, що українка вдруге в кар’єрі обіграла суперницю з топ-10 світового рейтингу. До речі, Марта вперше перемогла Гарсію, тенісистки грали між собою тричі.

Відеоогляд матчу Костюк — Гарсія

У наступному раунді українка зіграє проти нейтральної спортсменки з рф Людмили Самсонової (№18 WTA). У першому раунді Марта здобула вольову перемогу над канадкою Б’янкою Андреєску (№ 44 WTA) — 6;2, 3:6, 6:7.

Раніше повідомлялося, що поліція Чехії не пустила в країну російську тенісистку, яка приїхала на тенісний турнір WTA у Празі.

Нагадаємо, українка Катерина Байндль програла росіянці у фінальному матчі на турнірі у Будапешті.