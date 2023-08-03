Костюк сенсационно победила одну из сильнейших теннисисток мира (видео)

Украинка в следующем раунде турнира сыграет против россиянки

В четверг, 3 августа, украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) сенсационно победила представительницу Франции Каролин Гарсию (№6 WTA) во втором круге турнира в Вашингтоне (США). Накануне в третий раунд турнира в США прошла первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в 1/8 финала выбила лучшую теннисистку рф Дарью Касаткину.

Поединок, который длился чуть более часа, завершился со счетом 6:2, 6:3. Об этом сообщает "Телеграф". Примечательно, что украинка во второй раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 мирового рейтинга. К слову, Марта впервые победила Гарсию, теннисистки играли между собой трижды.

Видеообзор матча Костюк — Гарсия

В следующем раунде украинка сыграет против нейтральной спортсменки из рф Людмилы Самсоновой (№18 WTA). В первом раунде Марта добыла волевую победу над канадкой Бьянкой Андрееску (№ 44 WTA) — 6;2, 3:6, 6:7.

Ранее сообщалось, что полиция Чехии не пустила в страну российскую теннисистку, которая приехала на теннисный турнир WTA в Праге.

Напомним, украинка Катерина Байндль проиграла россиянке в финальном матче на турнире в Будапеште.