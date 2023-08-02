Свитолина разгромила первую ракетку рф, победив россиянку 8 раз подряд

Украинка прошла в четвертьфинал хардового турнира в США, одолев двух "нейтральных" спортсменок подряд

В среду, 2 августа, украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) провела очный поединок против лучшей российской теннисистки Дарьи Касаткиной (№11 WTA). К слову, Элина после выхода в полуфинал "Уимблдона-2023" поднялась в мировом рейтинге на 49 позиций.

Во встрече второго раунда на турнире в Вашингтоне (США) украинка добыла уверенную победу со счетом 6:2, 6:2. Об этом сообщает "Телеграф". Примечательно, что Элина взяла верх над россиянкой в восьми матчах из восьми.

Статистика матча Свитолина - Касаткина

В первом круге Элина одолела Викторию Азаренко из Беларуси (7:6, 6:4). В третьем раунде турнира WTA 500 Элина сыграет против победительницы противостояния американок Джессики Пегулы (№4 WTA) и Пейтон Стернс (№59 WTA).

Напомним, Дарья одна из немногих российских теннисисток, которая публично осудила полномасштабное вторжение рф в Украину. Также Касаткина с пониманием относится к тому, что украинские теннисистки не жмут руку россиянкам после матчей.

Ранее сообщалось, что Свитолина одолела Касаткину на Ролан-Гаррос-2023. После поединка россиянка удивила своей реакцией на поражение.