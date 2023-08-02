Світоліна розгромила першу ракетку рф, перемігши росіянку 8 разів поспіль
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Українка пройшла до чвертьфіналу хардового турніру в США, здолавши двох "нейтральних" спортсменок поспіль
У середу, 2 серпня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) провела очний поєдинок проти найкращої російської тенісистки Дар'ї Касаткіної (№11 WTA). До речі, Еліна після виходу до півфіналу "Вімблдону-2023" піднялася у світовому рейтингу на 49 позицій.
У зустрічі другого раунду на турнірі у Вашингтоні (США) українка здобула впевнену перемогу з рахунком 6:2, 6:2. Про це повідомляє "Телеграф". Примітно, що Еліна взяла гору над росіянкою у восьми матчах із восьми.
У першому колі Еліна здолала Вікторію Азаренко з Білорусі (7:6, 6:4). У третьому раунді турніру WTA 500 Еліна зіграє проти переможниці протистояння американок Джесіки Пегули (№4 WTA) та Пейтон Стернс (№59 WTA).
Нагадаємо, Дар'я одна з небагатьох російських тенісисток, яка публічно засудила повномасштабне вторгнення рф в Україну. Також Касаткіна з розумінням ставиться до того, що українські тенісистки не тиснуть руку росіянкам після матчів.
Раніше повідомлялося, що Світоліна здолала Касаткіну на Ролан-Гаррос-2023. Після поєдинку росіянка здивувала своєю реакцією на поразку.