Костюк зіграла проти росіянки у Вашингтоні: чемпіонка йде далі (відео)

Українка завершила свій виступ на турнірі у США

У п’ятницю, 4 серпня, на турнірі у Вашингтоні українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) провела матч 1/4 фіналу проти чинної чемпіонки Людмили Самсонової (№18 WTA) з рф. Напередодні українка сенсаційно обіграла шосту ракетку світу Каролін Гарсію.

Зустріч українки та росіянки завершилася з рахунком 4:6, 2:6 на користь Самсонової. Про це повідомляє "Телеграф". До речі, до цього росіянка завдала Марті дві поразки у двох матчах.

Зазначимо, у першому раунді турніру WTA 500 Костюк здобула вольову перемогу над канадкою Б’янкою Андрєєску (№ 44 WTA) — 6;2, 3:6, 6:7, а потім перемогла Гарсію (№6 WTA) з рахунком 6:2, 6 :3. У півфіналі нейтральна спортсменка з рф зіграє проти восьмої сіяної Белінди Бенчич (№15 WTA) або Корі Гауфф (№7 WTA).

Раніше повідомлялося, що свій виступ на чвертьфінальній стадії турніру в США завершила перша ракетка України Еліна Світоліна, яка у трьох сетах поступилася господарці корту Джесіці Пегулі.

Нагадаємо, напередодні російську тенісистку не пустили на турнір у Чехії.