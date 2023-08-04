Костюк сыграла против россиянки в Вашингтоне: чемпионка идет дальше (видео)

Украинка завершила свое выступление на турнире в США

В пятницу, 4 августа, на турнире в Вашингтоне украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) провела матч 1/4 финала против действующей чемпионки Людмилы Самсоновой (№18 WTA) из рф. Накануне украинка сенсационно обыграла шестую ракетку мира Каролин Гарсию.

Встреча украинки и россиянки завершилась со счетом 4:6, 2:6 в пользу Самсоновой. Об этом сообщает "Телеграф". К слову, до этого россиянка нанесла Марте два поражения в двух матчах.

Отметим, в первом раунде турнира WTA 500 Костюк добыла волевую победу над канадкой Бьянкой Андрееску (№ 44 WTA) — 6;2, 3:6, 6:7, а затем победила Гарсию (№6 WTA) со счетом 6:2, 6:3. В полуфинале нейтральная спортсменка из рф сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич (№15 WTA) или Кори Гауфф (№7 WTA).

Ранее сообщалось, что свое выступление на четвертьфинальной стадии турнира в США завершила первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в трех сетах уступила хозяйке корта Джесике Пегуле.

Напомним, накануне российскую теннисистку не пустили на турнир в Чехии.