Свитолина дала бой первой ракетке США перед US Open (видео)

Украинка не сумела выйти в полуфинал турнира в США

В пятницу, 4 августа, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№27 WTA) в рамках 1/4 финала турнира в Вашингтоне сыграла против первой ракетки США Джессики Пегулы (№4 WTA). Накануне украинка разгромила нейтральную спортсменку из рф Дарью Касаткину.

Встреча, которая проходила чуть больше 2 часов, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6 в пользу американки. Об этом сообщает "Телеграф". До этого теннисистки встречались между собой трижды, американка выиграла два матча.

Добавим, Элина на пути в четвертьфинал прошла нейтральную теннисистку из Беларуси Викторию Азаренко (7:6, 6:4), а также нейтральную спортсменку из рф Касаткину — 6:2, 6:2. К слову, в конце августа начнется один из главных стартов года — Турнир Большого Шлема US Open-2023.

Ранее сообщалось, что в четвертьфинал турнира в Вашингтоне вышла Марта Костюк, которая сенсационно прошла шестую ракетку мира Каролин Гарсию (6:2, 6:3). Это была вторая победа украинки над представительницей топ-10.

Напомним, Свитолина по итогам июля совершила феноменальный прогресс в рейтинге лучших теннисисток мира.