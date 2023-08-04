Світоліна дала бій першій ракетці США перед US Open (відео)

Українка не зуміла вийти у півфінал турніру у США

У п’ятницю, 4 серпня, найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№27 WTA) у рамках 1/4 фіналу турніру у Вашингтоні зіграла проти першої ракетки США Джесікі Пегули (№4 WTA). Напередодні українка розгромила нейтральну спортсменку з рф Дар’ю Касаткіну.

Зустріч, яка проходила трохи більше ніж 2 години, завершилася з рахунком 6:4, 3:6, 4:6 на користь американки. Про це повідомляє "Телеграф". До цього тенісистки зустрічалися між собою тричі, американка виграла два матчі.

Додамо, Еліна на шляху до чвертьфіналу пройшла нейтральну тенісистку з Білорусі Вікторію Азаренко (7:6, 6:4), а також нейтральну спортсменку з росії Касаткіну — 6:2, 6:2. До речі, наприкінці серпня розпочнеться один із головних стартів року – Турнір Великого Шлему US Open-2023.

Раніше повідомлялося, що до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні вийшла Марта Костюк, яка сенсаційно пройшла шосту ракетку світу Каролін Гарсію (6:2, 6:3). Це була друга перемога українки над представницею топ-10.

Нагадаємо, Світоліна за підсумками липня здійснила феноменальний прогрес у рейтингу найкращих тенісисток світу.