Світоліна розправилася над росіянкою на US Open-2023 (відео)

Еліна єдина з українок пробилася до третього раунду турніру в США

Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна (№26 WTA) обіграла нейтральну спортсменку з росії Анастасію Павлюченкову (№98 WTA) у другому колі Турніру Великого Шлему (ТВШ) US Open-2023. Напередодні Еліна знялася з турніру в Цинциннаті через проблеми зі здоров’ям.

Поєдинок тривав 2 години 48 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:4 на користь українки. Про це повідомляє "Телеграф".

Українка зробила 10 ейсів та допустила 9 подвійних помилок. До речі, Світоліна стала єдиною представницею України, яка пройшла до 3-го кола ТВШ у США. Додамо, що Еліна зрівняла рахунок в особистих зустрічах проти росіянки – 3:3. Востаннє Світоліна зустрічалася з Павлюченковою у 2020 році на турнірі у Римі, тоді перемогла представниця рф.

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Павлюченкова буде доступний тут пізніше.

Статистика матчу Світоліна — Павлюченкова

Статистика матчу Світоліна — Павлюченкова

У першому колі Відкритого чемпіонату США Еліна здолала німкеню Анну-Лену Фрідзам (6:3, 6:1). У третьому раунді українка зіграє проти переможниці матчу Джесіка Пегула (США) – Патріція Марія Ціг (Румунія).

Нагадаємо, у середині серпня українка Даяна Ястремська виграла турнір WTA 125 у Козерках (Польща).

Раніше повідомлялося, що українка Марта Костюк програла росіянці Людмилі Самсоновій на турнірі у Вашингтоні.