Світоліна розповіла про проблеми зі здоров’ям

Українка пропустила великий турнір

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла, чому знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

У своєму Twitter вона написала, що відчуває біль у ногах після Вімблдону, де вона дійшла до півфіналу.

У ніч на 15 серпня найкраща тенісистка України мала зіграти проти Каролін Возняцкі з Данії у першому колі турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Матч не відбувся через зняття українки.

"На жаль, після Вімблдону я відчувала біль у ногах, і після Монреалю мені порадили пройти обстеження, яке показало певні проблеми. Вони потребують вирішення та відпочинку, тому я не зможу грати в Цинциннаті цього року.

Я дуже розчарована тим, що вибула. Я люблю вболівальників у Цинциннаті і люблю грати перед ними, тому це дуже важко, але я змушена скористатися порадами лікаря. Зараз я зроблю все можливе, щоб відпочити та відновитись у US Open. Дякую за розуміння", — написала Світоліна.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно Світоліна розгромила росіянку на великому турнірі.