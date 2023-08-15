Свитолина рассказала о проблемах со здоровьем

Украинка пропустила большой турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, по какой причине снялась с турнира WTA 1000 в Цинциннате.

В своем Twitter она написала, что испытывает боль в ногах после Уимблдона, где она дошла до полуфинала.

В ночь на 15 августа лучшая теннисистка Украины должна была сыграть против Каролин Возняцки из Дании в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннате. Матч не состоялся из-за снятия украинки.

"К сожалению, после Уимблдона я испытывала боль в ногах, и после Монреаля мне посоветовали пройти обследование, которое показало определенные проблемы. Они нуждаются в решении и отдыхе, поэтому я не смогу играть в Цинциннате в этом году.

Я очень разочарована тем, что выбыла. Я люблю болельщиков в Цинциннате и люблю играть перед ними, поэтому это очень тяжело, но я вынуждена воспользоваться советами врача. Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться в US Open. Спасибо за понимание", – написала Свитолина.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно Свитолина разгромила россиянку на большом турнире.