Вперше за 4 роки: українська тенісистка виграла титул

Українка блискуче виступила у Польщі

У суботу, 12 серпня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№149 WTA) здобула перемогу на турнірі WTA 125 у Козерках (Польща). У липні українка Дар’я Снігур виграла турнір ITF в Іспанії.

У фіналі 23-річна Даяна переграла 25-річну Грет Міннен із Бельгії (№113 WTA). Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок завершився вольовою перемогою українки з рахунком 2:6, 6:1, 6:3. Це була четверта очна зустріч тенісисток, українка програвала лише раз. До речі, для Ястремської це був перший успіх на рівні "челленджерів". На рахунку тенісистки 3 титули WTA та 3 титули ITF в кар'єрі. До речі, востаннє Даяна перемагала на змаганнях у 2019 році (турнір WTA 250 у Страсбурзі).

Статистика матчу Ястремська - Міннен

З наступного тижня Ястремська підніметься у рейтингу WTA на 112 місце.

Раніше "Телеграф" розповідав про успішний виступ українських тенісисток на турнірі у Вашингтоні. І Еліна Світоліна, і Марта Костюк зуміли пробитися у вісімку найкращих. У чвертьфіналі Еліна програла першій ракетці США, а Марта поступилася нейтральній спортсменці з росії.