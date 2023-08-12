Впервые за 4 года: украинская теннисистка выиграла титул

Украинка блестяще выступила в Польше

В субботу, 12 августа, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) добыла победу на турнире WTA 125 в Козерках (Польша). В июле украинка Дарья Снигур выиграла турнир ITF в Испании.

В финале 23-летняя Даяна переиграла 25-летнюю Грет Миннен из Бельгии (№113 WTA). Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок завершился волевой победой украинки со счетом 2:6, 6:1, 6:3. Это была четвертая очная встреча теннисисток, украинка проигрывала лишь раз. К слову, для Ястремской это был первый успех на уровне "челленджеров". На счету теннисистки 3 титула WTA и 3 титулы ITF в карьере. К слову, в последний раз Даяна побеждала на соревнованиях в 2019 году (турнир WTA 250 в Страсбурге).

Статистика матча Ястремская - Миннен

Со следующей недели Ястремская подымется в рейтинге WTA на 112-е место.

Ранее "Телеграф" рассказывал об успешном выступлении украинских теннисисток на турнире в Вашингтоне. И Элина Свитолина, и Марта Костюк сумели пробиться в восьмерку лучших. В четвертьфинале Элина проиграла первой ракетке США, а Марта уступила нейтральной спортсменке из рф.