Свитолина расправилась над россиянкой на US Open-2023 (видео)

Элина единственная из украинок пробилась в третий раунд турнира в США

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) обыграла нейтральную спортсменку из россии Анастасию Павлюченкову (№98 WTA) во втором круге Турнира Большого Шлема (ТБШ) US Open-2023. Накануне Элина снялась с турнира в Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

Поединок продолжался 2 часа 48 минут и завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:4 в пользу украинки. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинка сделала 10 эйсов и допустила 9 двойных ошибок. К слову, Свитолина стала единственной представительницей Украины, которая прошла в 3-й круг ТБШ в США. Добавим, что Элина сравняла счет в личных встречах против россиянки — 3:3. В последний раз Свитолина встречалась с Павлюченковой в 2020 года на турнире в Риме, тогда победила представительница рф.

Полный видеообзор матча Свитолина — Павлюченкова будет доступен здесь позднее.

Статистика матча Свитолина - Павлюченкова

Статистика матча Свитолина - Павлюченкова

В первом круге Открытого чемпионата США Элина одолела немку Анну-Лену Фридзам (6:3, 6:1). В третьем раунде украинка сыграет против победительницы матча Джессика Пегула (США) – Патриция Мария Циг (Румыния).

Напомним, в середине августа украинка Даяна Ястремская выиграла турнир WTA 125 в Козерках (Польша).

Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк проиграла россиянке Людмиле Самсоновой на турнире в Вашингтоне.