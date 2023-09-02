Украинская теннисистка показательно унизила россиянку на US Open-2023 (видео)

Украинка не намерена пожимать руки россиянкам

Украинская теннисистка Марта Костюк после вылета из одиночного Турнира Большого Шлема US Open-2023 продолжает свои выступления в парном разряде. Накануне Элина Свитолина стала единственной украинкой, которая дошла до 3-го круга Открытого чемпионата США.

Костюк вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе вышли в третий круг US Open-203, победив дуэт россиянки Ирины Хромачевой и австралийки Дарьи Севилл — 6:2, 6:2. Об этом сообщает "Телеграф".

После победы Марта пожала руку только австралийке, показав россиянке только спину. Украинский комментатор Виталий Волочай похвалил Марту, отметив, что игнорирование одной россиянки в парном теннисе намного обиднее, чем отсутствие рукопожатий после игр теннисисток в одиночном разряде.

"Это гораздо обиднее, чем в одиночном теннисе, прям намного. Марта Костюк просто благодарит за игру одну и тупо становится спиной к россиянке", — написал Волочай.

Напомним, Костюк (№34 WTA) проиграла матч 1/4 финала турнира в Вашингтоне (США) действующей чемпионке Людмиле Самсоновой (№18 WTA) из рф. Перед этим украинка победила шестую ракету мира Каролин Гарсию из Франции.