Любимица лукашенко закатила истерику в США (видео)

Спортсменку "наградили" предупреждением за неспортивное поведение

"Нейтральная" теннисистка из Беларуси Арина Соболенко (№2 WTA) начала ругаться в беседе со своим тренером во время полуфинала Турнира Большого Шлема (ТБШ) US Open-2023 против американки Мэдисон Киз. Накануне из турнира вылетела последняя представительница Украины Элина Свитолина.

Момент с истерикой Соболенко попал в трансляцию матча. Об этом сообщает The Tennis Letter в Twitter.

Во время поединка при тотальном преимуществе соперницы у Арины не выдержали нервы. Она подошла к своему боксу и бросила ракетку в сторону тренера, попутно выругавшись, за что получила предупреждение за неспортивное поведение.

"Раз в год и палка стреляет? С**а, б***ь, х*** в полуфинале?" – кричала Соболенко. Тренер в ответ подбодрил подопечную: "Давай, давай. Мы еще не проиграли".

Внимание. На видео присутствует нецензурная лексика.

В итоге Соболенко перевернула ход встречи, добыв тяжелейшую победу со счетом 0:6, 7:6, 7:6. В финале ТБШ нейтральная спортсменка сыграет против американки Кори Гауфф. Добавим, что белоруска по итогам Открытого чемпионата США станет первой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Соболенко неоднократно провоцировала трибуны на свист в адрес украинок, которые отказывались пожимать ей руку. Марта Костюк и вовсе пообещала после окончания войны не жать руку Арине, за которую активно болеет самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко. Примечательно, что Соболенко недавно открестилась от лукашенко.