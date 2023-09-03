Свитолина дала бой 3-й ракетке мира на US Open-2023

Последняя украинка вылетела из турнира

В воскресенье, 3 сентября (время киевское), первая ракетка Украины Элина Свитолина (№ 26WTA) завершила свои выступления на стадии 1/16 финала Турнира Большого Шлема US Open-2023. Накануне Элина переиграла россиянку Анастасию Павлюченкову.

Украинка в 3-х сетах уступила третьей ракетке мира Джессике Пегуле из США (№3 WTA). Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок, который длился около двух часов, завершился со счетом 4:6, 6:4, 2:6 в пользу американки. Добавим, что теннисистки встречались между собой пять раз, четырежды побеждала американка. Таким образом, все украинские теннисистки вылетели из турнира в одиночном разряде. В 1/8 финала обидчица Элины сыграет против своей соотечественницы Мэдисон Киз (WTA 17).

Видеообзор матча Свитолина — Пегула будет доступен здесь позднее.

Статистика матча Свитолина - Пегула

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата США Элина победила немку Анну-Лену Фридзам (6:3, 6:1), после чего украинка одолела нейтральную теннисистку из рф Анастасию Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4).

Напомним, перед мейджором в США Свитолина снялась с турнира в Цинциннати.

Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк, которая продолжает борьбу на Открытом чемпионате США в парном разряде, не пожала руку россиянке Ирине Хромачевой.