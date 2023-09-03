Світоліна дала бій 3-й ракетці світу на US Open-2023

Остання українка вилетіла з турніру

У неділю, 3 вересня (час київський), перша ракетка України Еліна Світоліна (№26WTA) завершила свої виступи на стадії 1/16 фіналу Турніру Великого Шлему US Open-2023. Напередодні Еліна переграла росіянку Анастасію Павлюченкову.

Українка у 3-х сетах поступилася третій ракетці світу Джесіці Пегулі зі США (№3 WTA). Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок, який тривав близько двох годин, завершився з рахунком 4:6, 6:4, 2:6 на користь американки. Додамо, що тенісистки зустрічалися між собою п’ять разів, чотири рази перемагала американка. Таким чином всі українські тенісистки вилетіли з турніру в одиночному розряді. У 1/8 фіналу кривдниця Еліни зіграє проти своєї співвітчизниці Медісон Кіз (WTA 17).

Відеоогляд матчу Світоліна — Пегула буде доступний тут пізніше.

Статистика матчу Світоліна - Пегула

Нагадаємо, у першому колі Відкритого чемпіонату США Еліна перемогла німкеню Анну-Лену Фрідзам (6:3, 6:1), після чого українка здолала нейтральну тенісистку з рф Анастасію Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4).

Нагадаємо, перед мейджором у США Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті.

Раніше повідомлялося, що українка Марта Костюк, яка продовжує боротьбу на Відкритому чемпіонаті США у парному розряді, не потиснула руку росіянці Ірині Хромачовій.