В рф спортсмены получат огромные призовые на соревнованиях низкого уровня

Президент рф владимир путин поручил приравнивать выплаты призерам так называемых "Всемирных игр дружбы" к выплатам медалистов Олимпийских игр-2024, при этом призеры "Спартакиад" получат смешные призовые.

Об этом заявил помощник главы кремля Игорь Левитин в ходе сессии "Спортивный Дальний" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает "Матч ТВ".

"Президент дал поручение считать медалистов Игр дружбы призерами Олимпийских игр, они получат те же выплаты, что и олимпийские призеры. Помните, когда нас не пустили на Олимпийские игры, мы в СССР провели Игры дружбы? Все возвращается на круги своя. Для нас это не ново.

Если иностранный спортсмен займет призовое место, он тоже получит выплаты как призер Олимпиады", – рассказал Левитин.

Всемирные игры дружбы пройдут после Олимпиады в Париже с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Отметим, победитель Олимпийских игр в рф получал 4 миллиона рублей (около 1,5 млн грн), серебряный призер — 2,5 миллиона рублей (940 тыс. грн), а бронзовый — 1,7 миллиона рублей (640 тыс. грн).

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениям, однако решение по Играм в Париже не принято. Накануне МОК закрыл россии альтернативный путь на Олимпиаду-2024.