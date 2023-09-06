Медалисты альтернативной "Олимпиады" в рф получат "смешные призовые"

Главные соревнования года в рф пафосно назвали "Спартакиадой сильнейших"

В рф на фоне потенциального недопуска страны на Олимпийские игры лихорадочно проводят альтернативные старты. К слову, недавно рф объявила о своей победе на "тайной Олимпиаде".

Накануне стало известно, какие призовые ждут победителей зимней Спартакиады. Об этом сообщили в ходе заседания коллегии Минспорта рф, передает "Матч ТВ".

По информации источника, спортсмен, завоевавший золотую медаль на "Всероссийской Спартакиаде сильнейших", получит 358 400 рублей (около 135 тыс. грн), его тренер – 171 500 рублей (64 тыс. грн). Обладатель серебряной медали получит вознаграждение в размере 179 200 рублей (67 тыс. грн), его тренер – 84 500 рублей (32 тыс. грн). Бронзовый призер получит 107 500 рублей (40 тыс. грн), его наставник – 51 200 рублей (19 тыс. грн).

В сети лишь посмеялись над призовыми для российских атлетов, ведь ранее спортсмены из рф получали намного больше на международных соревнованиях уровня Кубка мира, не говоря о чемпионатах мира и Олимпиадах. Один из пользователей назвал призовые на главном турнире года в рф "смешными".

Отметим, премии в рф за медали на Олимпиадах намного больше. Победитель Олимпийских игр получал 4 миллиона рублей (около 1,5 млн грн), серебряный призер — 2,5 миллиона рублей (940 тыс. грн), а бронзовый — 1,7 миллиона рублей (640 тыс. грн).

Добавим, что "Всероссийская Спартакиада сильнейших" по зимним видам спорта пройдет с 9 по 18 февраля 2024 года.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениям.

Накануне в рф пригрозили Франции танками, если МОК допустит россиян на Игры-2024 в Париже в качестве команды беженцев.