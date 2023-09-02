МОК закрыл рф альтернативный путь на Олимпиаду в Париже

Россияне пытались квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Азии

Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что россияне и белорусы не выступят на Азиатских играх 2023 года. Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято.

Беларусь и рф не смогут принять участие на турнире в Ханчжоу (Китай) из-за "технических причин", передает ТАСС. Таким образом, представители стран-агрессоров не смогут отобраться на Игры в Париже через Азиатские игры-2023.

"Концепция участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в Азиатских играх 2023 года, как обсуждалось на олимпийском саммите в декабре 2022 года, была изучена, но оказалась неосуществимой по техническим причинам", – заявили в МОК.

Отметим, летние Азиатские игры пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В январе Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из рф и Беларуси выступить на этих соревнованиях и планировал разработать систему квот для их квалификации на Олимпиаду-2024 в Париже.

Ранее сообщалось, что Украина не будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если россиян и белорусов допустят туда под нейтральным статусом. В Латвии считают, что представителям стран-агрессоров не место на Олимпийских играх.