В Украине решили закрыть глаза на россиян и белорусов на Олимпиаде в Париже

Позиция украинских властей кардинально изменилась

Министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт назвал условия, на которых украинские атлеты выступят на Олимпийских играх. Международный олимпийский комитет (МОК) пока не придумал, что делать с представителями стран-агрессоров на Играх-2024, а россияне уже грозят ввести танки в Париж.

Соответствующий комментарий Гутцайта доступен на kyodonews.net. Ранее Гутцайт на уровне Министерства запрещал украинским атлетам соревноваться с россиянами и белорусами, однако это решение было пересмотрено в июле. Сейчас глава НОК предлагает не обращать внимания на нейтральных атлетов из рф и Беларуси.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наше знамя будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы в мире увидели, что Украина есть, была и будет.

Мы не обращаем внимания на этих атлетов (россиян и белорусов — прим.), потому что для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены, потому что они находятся под нейтральным флагом", — заявил Гутцайт.

Министр добавил, что Украина пойдет на бойкот Олимпиады-2024, если россиян допустят туда с флагом и гимном, однако это вариант маловероятен.

"Если россия и белорусь будут выступать под своим флагом, мы не будем участвовать в этой Олимпиаде", — сказал глава НОК.

Напомним, Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Министерство молодежи и спорта Украины отменило приказ, согласно которому украинским атлетам запрещено выступать на турнирах, где присутствуют представители рф и Белоруси в нейтральном статусе. Добавим, что МОК призвал допускать представителей стран-агрессоров на международные турниры в нейтральном статусе и с рядом ограничений.