В рф обиделись на решение Международной спортивной организации

Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила отстранение российских спортсменов от соревнований, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом заявил президент Федерации керлинга россии и председатель комитета Госдумы рф по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает "СЭ". Свищев считает данное решение международной Федерации "несправедливым", а российские керлингисты обиделись на организацию.

"Я расстроен. Решение несправедливое по отношению к нашим спортсменам. Наша федерация много делает для развития мирового керлинга и для популяризации этого вида спорта. Не справедливо отстранять наших спортсменов.

Ребята с недопонимаем, с обидой воспринимают данное решение. Все надеются, все ждут допуска", – сказал Свищев.

В керлинге для лучшего скольжения камня по льду используют "швабры" (щетки). В сети шутят, что World Curling этим решением вонзила швабру в спину рф.

Отметим, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян индивидуально в нейтральном статусе, это не касается командных дисциплин. Кроме того, МОК не спешит оглашать решение касательно участия стран-агрессоров в Олимпийских играх-2024.

Ранее Латвия призвала не допускать россиян к Олимпиаде в Париже.

В рф понимают, что могут остаться без Игр, а потому глава кремля владимир путин приказал провести в россии альтернативную Олимпиаду.