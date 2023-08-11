рф встромили швабру в спину: росіяни кричать про несправедливість

У росії образилися на рішення Міжнародної спортивної організації

Всесвітня федерація керлінгу (World Curling) продовжила усунення російських спортсменів від змагань, попри рекомендації Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це заявив президент Федерації керлінгу росії та голова комітету Держдуми рф з фізичної культури й спорту Дмитро Свищев, передає "СЕ". Свищев вважає це рішення міжнародної Федерації "несправедливим", а російські керлінгісти образилися на організацію.

"Я засмучений. Рішення несправедливе стосовно наших спортсменів. Наша федерація багато робить для розвитку світового керлінгу і для популяризації цього виду спорту. Не справедливо усувати наших спортсменів.

Спортсмени з непорозумінням, з образою сприймають це рішення. Усі сподіваються, всі чекають на допуск", — сказав Свищев.

У керлінгу для кращого ковзання каменю по льоду використовують швабри (щітки). У мережі жартують, що World Curling цим рішенням встромила швабру в спину рф.

Зазначимо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян індивідуально у нейтральному статусі, це не стосується командних дисциплін. Крім того, МОК не поспішає оголошувати рішення щодо участі країн-агресорів в Олімпійських іграх-2024.

Раніше Латвія закликала не допускати росіян на Олімпіаду у Парижі.

У рф розуміють, що можуть залишитися без Ігор, а тому глава кремля володимир путін наказав провести в росії альтернативну Олімпіаду.