Побег продолжается: Казахстан "украл" очередную российскую чемпионку

Массовое бегство российских спортсменов продолжается

Чемпионка россии по плаванию Софья Сподаренко будет выступать за Казахстан. В прошлом году в рф примазались к большой победе бывшей соотечественницы, которая сейчас представляет Казахстан

Об этом бывшая российская спортсменка объявила сама на своей странице в Instagram. Софья рассказала, что уже начала изучать казахский язык.

"Я не скрывала этот факт, но не могла говорить во всеуслышание до завершения всех процессов. И я с радостью хочу сообщить, что теперь представляю Казахстан как профессиональный спортсмен.

Это не было простым решением, но это был осознанный, зрелый выбор. Этот год точно изменил меня", — заявила Софья.

Сподаренко выигрывала чемпионат рф в 2018 году на дистанции 50 м баттерфляем.

Ранее сообщалось, что после начала полномасштабного вторжения рф в Украину российские спортсмены значительно чаще стали менять гражданство. Примечательно, что чаще всего из рф бегут шахматисты. Шахматист Владимир Федосеев публично отказался выступать за сборную рф и перешел в команду Словении. Накануне гроссмейстер из рф Кирилл Алексеенко сменил спортивное гражданство на австрийское.