Втеча продовжується: Казахстан "вкрав" чергову російську чемпіонку
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Масова втеча російських спортсменів продовжується
Чемпіонка росії з плавання Софія Сподаренко виступатиме за Казахстан. Минулого року у рф примазалися до великої перемоги колишньої співвітчизниці, яка зараз представляє Казахстан.
Про це колишня російська спортсменка оголосила сама на своїй сторінці в Instagram. Софія розповіла, що вже почала вивчати казахську мову.
"Я не приховувала цей факт, але не могла говорити до кінця всіх процесів. І я з радістю хочу повідомити, що тепер представляю Казахстан як професійний спортсмен.
Це не було простим рішенням, але це був свідомий, зрілий вибір. Цей рік точно змінив мене”, — заявила Софія.
Сподаренко вигравала чемпіонат росії у 2018 році на дистанції 50 м батерфляєм.
Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Примітно, що найчастіше з рф тікають шахісти. Шахіст Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну росії й перейшов у команду Словенії. Напередодні гросмейстер із рф Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.