Втеча продовжується: Казахстан "вкрав" чергову російську чемпіонку

Масова втеча російських спортсменів продовжується

Чемпіонка росії з плавання Софія Сподаренко виступатиме за Казахстан. Минулого року у рф примазалися до великої перемоги колишньої співвітчизниці, яка зараз представляє Казахстан.

Про це колишня російська спортсменка оголосила сама на своїй сторінці в Instagram. Софія розповіла, що вже почала вивчати казахську мову.

"Я не приховувала цей факт, але не могла говорити до кінця всіх процесів. І я з радістю хочу повідомити, що тепер представляю Казахстан як професійний спортсмен.

Це не було простим рішенням, але це був свідомий, зрілий вибір. Цей рік точно змінив мене”, — заявила Софія.

Сподаренко вигравала чемпіонат росії у 2018 році на дистанції 50 м батерфляєм.

Раніше повідомлялося, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну російські спортсмени значно частіше стали змінювати громадянство. Примітно, що найчастіше з рф тікають шахісти. Шахіст Володимир Федосєєв публічно відмовився виступати за збірну росії й перейшов у команду Словенії. Напередодні гросмейстер із рф Кирило Алексєєнко змінив спортивне громадянство на австрійське.