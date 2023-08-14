В Україні вирішили заплющити очі на росіян та білорусів на Олімпіаді в Парижі

Позиція української влади кардинально змінилася

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт назвав умови, за яких українські атлети виступлять на Олімпійських іграх. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) поки що не придумав, що робити з представниками країн-агресорів на Іграх-2024, а росіяни вже погрожують Парижу танками.

Відповідний коментар Гутцайта доступний на kyodonews.net. Раніше Гутцайт на рівні Міністерства забороняв українським атлетам змагатися з росіянами та білорусами, проте це рішення було переглянуто у липні. Зараз голова НОК пропонує не звертати уваги на нейтральних атлетів із рф та Білорусі.

"Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб у світі побачили, що Україна є, була і буде.

Ми не звертаємо уваги на цих атлетів (росіян та білорусів – Ред.), бо для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, бо вони знаходяться під нейтральним прапором”, – заявив Гутцайт.

Міністр додав, що Україна піде на бойкот Олімпіади-2024, якщо росіян допустять туди із прапором та гімном, проте цей варіант малоймовірний.

"Якщо росія та білорусь виступатимуть під своїм прапором, ми не братимемо участі у цій Олімпіаді", — сказав глава НОК.

Нагадаємо, Олімпіада-2024 пройде у Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Раніше Міністерство молоді та спорту України скасувало наказ, згідно з яким українським атлетам заборонено виступати на турнірах, де присутні представники росії та Білорусі у нейтральному статусі. Додамо, що МОК закликав допускати представників країн-агресорів на міжнародні турніри в нейтральному статусі та з низкою обмежень.