МОК закрив рф альтернативний шлях на Олімпіаду в Парижі

Росіяни намагалися кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2024 року в Азії

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив, що росіяни та білоруси не виступлять на Азійських іграх 2023 року. Раніше МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян і білорусів на міжнародні змагання під нейтральним статусом та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято.

Білорусь і росія не зможуть взяти участь на турнірі в Ханчжоу (Китай) через "технічні причини", передає ТАСС. Таким чином представники країн-агресорів не зможуть відібратися на Ігри в Парижі через Азійські ігри-2023.

"Концепція участі спортсменів з російськими та білоруськими паспортами в Азійських іграх 2023 року, як обговорювалося на олімпійському саміті в грудні 2022 року, була вивчена, але виявилася нездійсненною з технічних причин", — заявили в МОК.

Зазначимо, літні Азійські ігри відбудуться у Ханчжоу з 23 вересня по 8 жовтня. У січні Олімпійська рада Азії (ОСА) запропонувала спортсменам з рф та Білорусі виступити на цих змаганнях та планувала розробити систему квот для їх кваліфікації на Олімпіаду-2024 у Парижі.

Раніше повідомлялося, що Україна не бойкотуватиме Олімпіаду-2024, якщо росіян та білорусів допустять туди під нейтральним статусом. А у Латвії вважають, що представникам країн-агресорів не місце на Олімпійських іграх.