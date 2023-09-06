Медалісти альтернативної "Олімпіади" в рф отримають "смішні призові"

Головні змагання року у рф пафосно назвали "Спартакіадою найсильніших"

У росії на тлі потенційного недопуску країни на Олімпійські ігри проводять альтернативні старти. До речі, нещодавно рф оголосила про свою перемогу на "таємній Олімпіаді".

Напередодні стало відомо, які призові чекають на переможців зимової Спартакіади. Про це повідомили в ході засідання колегії Мінспорту рф, передає "Матч ТВ".

За інформацією джерела, спортсмен, який виборов золоту медаль на "Всеросійській Спартакіаді найсильніших", отримає 358 400 рублів (близько 135 тис. грн), його тренер — 171 500 рублів (64 тис. грн). Власник срібної медалі отримає винагороду у розмірі 179 200 рублів (67 тис. грн.), його тренер – 84 500 рублів (32 тис. грн.). Бронзовий призер отримає 107500 рублів (40 тис. грн), його наставник — 51200 рублів (19 тис. грн).

У мережі лише посміялися з призових для російських атлетів, адже раніше спортсмени з рф отримували набагато більше на міжнародних змаганнях рівня Кубка світу, не кажучи про чемпіонати світу та Олімпіади. Один із користувачів назвав призові на головному турнірі року в росії "смішними".

Зазначимо, премії у рф за медалі на Олімпіадах набагато більші. Переможець Олімпійських ігор отримував 4 мільйони рублів (близько 1,5 млн грн), срібний призер — 2,5 мільйона рублів (940 тис. грн), а бронзовий — 1,7 мільйона рублів (640 тис. грн).

Додамо, що "Всеросійська Спартакіада найсильніших" із зимових видів спорту пройде з 9 по 18 лютого 2024 року.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання у нейтральному статусі та з деякими обмеженнями.

Напередодні в рф пригрозили Франції танками, якщо МОК допустить росіян на Ігри-2024 у Парижі у якості команди біженців.