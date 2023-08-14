У рф оголосили про перемогу на "секретній Олімпіаді"

У Білорусі відбулися міжнародні змагання, про які практично ніхто не чув

Збірна росії виграла медальний залік ІІ Ігор країн Співдружності Незалежних Держав (СНД), які проходили в Білорусі з 4 по 13 серпня. Раніше президент рф володимир путін оголосив про проведення альтернативної Олімпіади в країні у 2024 році.

Про перемогу рф повідомляє офіційний сайт Ігор. Російські спортсмени виступали на турнірі під своїм прапором та гімном та здобули 288 нагород: 149 золотих, 89 срібних та 50 бронзових медалей. Друге місце у медальному заліку посіла збірна Білорусі (48-78-110), третьою стала команда Узбекистану (28-25-52).

Примітно, що про ці змагання майже ніхто не знав навіть у росії. Користувачі масово жартують на тему секретності міжнародних змагань, які навіть не показали по ТБ у росії.

Медальний залік Ігор СНД-2023

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, однак рішення щодо участі представників країн-агресорів на Олімпіаді-2024 не ухвалено. В Україні заявили, що готові змагатися проти росіян на ОІ-2024, озвучивши лише одну умову.