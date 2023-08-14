В рф объявили о победе на "секретной Олимпиаде"

В Беларуси прошли международные соревнования, про которые практически никто не слышал

Сборная россии выиграла медальный зачет II Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ), которые проходили в Беларуси с 4 по 13 августа. Ранее президент рф владимир путин объявил о проведении альтернативной Олимпиады в стране в 2024 году.

О победе рф сообщает официальный сайт Игр. Российские спортсмены выступали на турнире под своим флагом и гимном и завоевали 288 наград: 149 золотых, 89 серебряных и 50 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла сборная Беларуси (48-78-110), третьей стала команда Узбекистана (28-25-52).

Примечательно, что про эти соревнования практически никто не знал даже в рф. Пользователи массово шутят на тему секретности международных соревнований, которые даже не показали по ТВ в рф.

Медальный зачет Игр СНГ-2023

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, однако решение по участию представителей стран-агрессоров на Олимпиаде-2024 не принято. В Украине заявили, что готовы соревноваться против россиян на ОИ-2024, озвучив лишь одно условие.