путіну доповіли про "велику" перемогу рф на "підпільній Олімпіаді"

Так звані Ігри СНД пройшли у Білорусі

Днями в Білорусі перемогою росії завершилися великі "міжнародні" змагання, які чомусь не транслювалися по ТБ.

Віцепрем’єр рф Дмитро Чернишенко доповів президентові рф володимиру путіну про "велику" перемогу росії на "Іграх", передає офіційний сайт кремля. Чиновник заявив, що росіяни здобули 288 медалей, з яких 149 золотих. При цьому Чернишенко розповів, що російські спортсмени начебто показали на альтернативній Олімпіаді результати рівня чемпіонатів світу. Примітно, що атлети не отримували грошових винагород за призові місця на "Іграх".

"Російські спортсмени посіли перше місце в неофіційному загальнокомандному заліку на других Іграх країн СНД, які, Ви пам’ятаєте, за Вашою ініціативою Радою глав країн СНД були підтримані.

Усього було розіграно 246 комплектів нагород. Наші атлети, їх було 408 із 63 суб’єктів, здобули 288 медалей, з них 149 золотих у 17 видах спорту. Це великий результат", — заявив Чернишенко.

У мережі лише посміялися зі змагань у Білорусі, адже їх навіть не показували по ТБ. Користувачі зазначили, що "Ігри" були "підпільними".

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до міжнародних турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями, проте рішення щодо участі представників країн-агресорів на Олімпіаді-2024 поки не прийнято. В Україні заявили, що готові змагатися проти росіян на Іграх-2024, висунувши лише одну умову.