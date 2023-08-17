путину доложили о "большой" победе рф на "подпольной Олимпиаде"

Так называемые Игры СНГ прошли в Беларуси

На днях в Беларуси победой рф завершились крупные "международные" соревнования, которые почему-то не транслировались по ТВ.

Вице-премьер рф Дмитрий Чернышенко доложил президенту рф владимиру путину о "большой" победе россии на "Играх", передает официальный сайт кремля. Чиновник заявил, что россияне завоевали 288 медалей, из которых 149 золотых. При этом Чернышенко рассказал, что российские спортсмены якобы показали на альтернативной Олимпиаде результаты уровня чемпионатов мира. Примечательно, что атлеты не получали денежные вознаграждения за призовые места на "Играх".

"Российские спортсмены заняли первое место в неофициальном общекомандном зачете на вторых Играх стран СНГ, которые, Вы помните, по Вашей инициативе Советом глав стран СНГ были поддержаны.

Всего было разыграно 246 комплектов наград. Наши атлеты, их было 408 из 63 субъектов, завоевали 288 медалей, из них 149 золотых в 17 видах спорта. Это большой результат", — заявил Чернышенко.

В сети лишь посмеялись над соревнованиями в Беларуси, ведь их даже не показывали по ТВ. Пользователи отметили, что "Игры" были "подпольными".

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к международным турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями, однако решение по участию представителей стран-агрессоров на Олимпиаде-2024 пока не принято. В Украине заявили, что готовы соревноваться против россиян на Играх-2024, выдвинув лишь одно условие.