В рф в своей спортивной изоляции винят международные организации

Международный олимпийский комитет (МОК) а также ЮНЕСКО якобы продали главную идею олимпизма "Спорт во имя мира". К слову, МОК недавно закрыл альтернативный путь россии на Игры в Париже.

Таким мнением с "Парламентской газетой" рф поделился двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы россии Вячеслав Фетисов. По мнению бывшего хоккеиста, недопуск россиян на Олимпийские игры является предательством со стороны вышеназванных организаций.

"Мировые институты, которые отвечают за международный спорт – МОК, ЮНЕСКО, продали главную идею олимпизма "Спорт во имя мира", олимпийскую хартию и Кубертена. Совсем дешево продали.

Предали миллионы мальчишек и девчонок во всем мире, которые считали, что Олимпийские игры – это что-то особенное, чистое, честное. Мечтали туда попасть, стать продолжателями традиций своей страны. Считаю, это плевок в историю. Я много чего повидал в спорте и в жизни, но это – беспредельно, необъяснимо", — заявил Фетисов.

Ранее МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования под нейтральным статусом и с рядом ограничений, однако решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. Напомним, Украина не будет бойкотировать Игры-2024, если представителей стран-агрессоров допустят туда под нейтральным статусом. А вот в Латвии считают, что россиянам не место на Олимпийских играх.