В рф истерят из-за решения международных хоккейных властей

россия не должна преклоняться перед Европой в деле трансфера Ивана Федотова в ЦСКА.

Таким мнением поделился с sovsport.ru двукратный олимпийский чемпион по хоккею (сборная СССР) Александр Кожевников. Бывший хоккеист оскорбил финнов и шведов, считая, что те якобы руководят российским хоккеем от имени Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

"Это просто бред. Это смешно. Какое отношение они имеют к нашей лиге? Да, мы туда (IIHF) входим, но они имеют права какие-то? Мы отовсюду уже вышли практически.

Мы должны преклоняться перед какими-то финнами? Какими-то уб**дками? Финны, шведы, которые со времен Петра І успокоиться не могут.

Нужно принимать свои решения. У нас вторая лига в мире. Международная. И почему мы должны перед ними ноги преклонять?" – заявил Кожевников.

Напомним, IIHF объявила, что контракт вратаря Федотова с "Филадельфией" действителен, а его соглашение с ЦСКА — нет. Тем не менее российский клуб заиграл Ивана в первом же матче КХЛ, после чего получил штраф от IIHF. Добавим, что хоккеисты ЦСКА вышли на лед в форме с буквой Z.