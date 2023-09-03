"Заспокоїтись не можуть": радянський чемпіон образив дві нації

У рф істерять через рішення міжнародної хокейної влади

росія не повинна схилятися перед Європою у справі трансферу Івана Федотова у ЦСКА.

Такою думкою поділився з sovsport.ru дворазовий олімпійський чемпіон з хокею (збірна СРСР) Олександр Кожевніков. Колишній хокеїст образив фінів і шведів, вважаючи, що нібито керують російським хокеєм від імені Міжнародної федерації хокею на льоду (IIHF).

"Це просто нісенітниця. Це смішно. Яке відношення вони мають до нашої ліги? Так, ми туди (IIHF) входимо, але вони мають права якісь? Ми звідусіль вже вийшли практично.

Ми маємо схилятися перед якимись фінами? Якимись ви**дками? Фіни, шведи, які з часів Петра І заспокоїтись не можуть.

Потрібно ухвалювати свої рішення. У нас друга ліга у світі. Міжнародна. І чому ми повинні перед ними схиляти ноги? — заявив Кожевніков.

Нагадаємо, IIHF оголосила, що контракт воротаря Федотова з "Філадельфією" є дійсним, а його угода з ЦСКА — ні. Однак російський клуб заграв Івана в першому ж матчі КХЛ, після чого отримав штраф від IIHF. Додамо, що хокеїсти ЦСКА вийшли на лід у формі із буквою Z.