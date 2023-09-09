У росії у своїй спортивній ізоляції звинувачують міжнародні організації

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і ЮНЕСКО нібито продали головну ідею олімпізму "Спорт заради миру". До речі, МОК нещодавно закрив альтернативний шлях рф на Ігри в Парижі.

Такою думкою з "Парламентською газетою" рф поділився дворазовий олімпійський чемпіон з хокею, депутат Держдуми росії В’ячеслав Фетісов. На думку колишнього хокеїста, недопуск росіян на Олімпійські ігри є зрадою зі сторони вищезгаданих організацій.

"Світові інститути, які відповідають за міжнародний спорт — МОК, ЮНЕСКО, продали головну ідею олімпізму "Спорт в ім’я миру", олімпійську хартію та Кубертена.

Зрадили мільйони хлопчаків і дівчат у всьому світі, які вважали, що Олімпійські ігри – це щось особливе, чисте, чесне. Мріяли туди потрапити, стати продовжувачами традицій своєї країни. Вважаю, це плювок в історію. Я багато чого побачив у спорті та в житті, але це — безмежно, незрозуміло", — заявив Фетісов.

Раніше МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян і білорусів на міжнародні змагання під нейтральним статусом та з низкою обмежень, проте рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. Нагадаємо, Україна не бойкотуватиме Ігри-2024, якщо представників країн-агресорів допустять туди під нейтральним статусом. А ось у Латвії вважають, що росіянам не місце на Олімпійських іграх.