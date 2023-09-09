Колишній спортсмен успішно став пропагандистом кремля

Колишній радянський хокеїст, дворазовий олімпійський чемпіон і депутат Державної думи рф В’ячеслав Фетісов заявив про миролюбність росії. Напередодні радянський чемпіон Олександр Кожевніков образив дві нації.

Відповідну заяву Фетісова наводить "Парламентська газета" росії. В’ячеслав, нахвалюючи Олімпіаду в Сочі, відійшов від кремлівського наративу про те, що спорт — поза політикою, проте все одно видав порцію маячні про миролюбність росії та її бажання розвиватися разом з усім світом.

"Олімпіада в Сочі 2014 року показала росію з її багатою культурою та традиціями, відкритість країни та її народу, готовність дружити та розвиватися разом з усім світом. Стала кращою та наймасштабнішою з організації, спортивної інфраструктури, гостинності. Здивувала гостей та отримала найвищі оцінки МОК. Цей рекорд у спортивній історії буде важко побити", — заявив Фетісов.

У мережі лише посміялися зі слів колишнього спортсмена. Користувачі нагадали, що росія в роки проведення Олімпіад починала свої агресії, наплювавши на олімпійські цінності.

Раніше російський хокейний клуб ЦСКА вийшов на лід у формі з буквою Z. Напередодні ця команда незаконно заграла хокеїста, контракт якого належить "Філадельфії".