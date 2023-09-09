Бывший спортсмен успешно стал пропагандистом кремля

Бывший советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы рф Вячеслав Фетисов заявил о миролюбивости россии. Накануне советский чемпион Александр Кожевников оскорбил две нации.

Соответствующее заявление Фетисова приводит "Парламентская газета" рф. Вячеслав, нахваливая Олимпиаду в Сочи, отошел от кремлевского нарратива о том, что спорт — вне политики, однако все равно выдал порцию бреда о миролюбивости рф и ее желании развиваться вместе со всем миром.

"Олимпиада в Сочи 2014 года показала россию с ее богатой культурой и традициями, открытость страны и ее народа, готовность дружить и развиваться вместе со всем миром. Стала лучшей и самой масштабной по организации, спортивной инфраструктуре, гостеприимству. Удивила гостей и получила самые высокие оценки МОК. Этот рекорд в спортивной истории будет трудно побить", — заявил Фетисов.

В сети лишь посмеялись над словами бывшего спортсмена. Пользователи напомнили, что рф в годы проведения Олимпиад начинала свои агрессии, наплевав на олимпийские ценности.

Ранее российский хоккейный клуб ЦСКА вышел на лед в форме с буквой Z. Накануне эта команда незаконно заиграла хоккеиста, контракт которого принадлежит "Филадельфии".