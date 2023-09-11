Опять "надули"? МОК нанес удар в спину рф

В рф пожаловались на главный спортивный орган мира

россию опять обманули, не допустив атлетов из рф на Азиатские игры-2023.

Об этом в комментарии ТАСС заявил помощник президента рф владимира путина Игорь Левитин. По его словам Международный олимпийский комитет (МОК) якобы нарушает все основы Олимпийской хартии, а также ведет антироссийскую политику.

"Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Международные федерации делают все, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК.

Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет.

Сейчас идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам. Это еще больше подчеркивает все проблемы", — заявил Левитин.

Напомним, в январе Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам участвовать в летних Азиатских играх-2023 в Ханчжоу. Но в сентябре Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что выступление россиян невозможно из-за "технических причин".

В сети лишь посмеялись над словами Левитина. Пользователи массово шутят об очередном ударе в спину рф, а также вспоминают знаменитые слова путина о том, что его "надули".

Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международных соревнования в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениям, однако решение по Играм в Париже пока не принято. В рф понимают, что, скорее всего, не поедут на ОИ, а потому проведут у себя в стране "Альтернативную Олимпиаду".