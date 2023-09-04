"Нас надули", непонятное "послание миру" и Украина: главные заявления по итогам переговоров путина и Эрдогана
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Анкара готова взять на себя посредничество по Украине
В российском городе Сочи прошла совместная пресс-конференция путина и Эрдогана по итогам их переговоров. Они состоялись 4 сентября.
Как стало известно, на них, в частности, были затронуты темы "Зерновой сделки" и войны в Украине. "Телеграф" собрал главные заявления.
Зерновая сделка
путин:
- Нас просто вынудили выйти из "зерновой сделки";
- Приостановка зерновой сделки сильно на рынке не сказалась;
- рф будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности;
- коридоры для продовольствия не должны были использоваться в военных целях, но они используются другой стороной.
Эрдоган:
- нужно продолжать работать над вопросом Зерновой сделки, необходим новый пакет предложений.
Война в Украине
Эрдоган:
- Анкара готова взять на себя посредничество по Украине;
путин:
- рф никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации в Украине;
- при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но потом Украина отправила их в… На свалку;
- Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем.
Другие заявления
путин:
- западные партнеры опять нас "надули";
- беспилотники из украинских портов пытаются нанести удары по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку";
- назвал контрнаступление ВСУ "провалом".
Эрдоган:
Послание миру по итогам встречи лидеров Турции и рф будет очень важным, в первую очередь касательно шага навстречу слаборазвитым африканским странам (Заявлял Эрдоган перед пресс-конференцией, однако пока неясно в чем оно заключалось).
Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке".