"Нас надули", непонятное "послание миру" и Украина: главные заявления по итогам переговоров путина и Эрдогана

Анкара готова взять на себя посредничество по Украине

В российском городе Сочи прошла совместная пресс-конференция путина и Эрдогана по итогам их переговоров. Они состоялись 4 сентября.

Как стало известно, на них, в частности, были затронуты темы "Зерновой сделки" и войны в Украине. "Телеграф" собрал главные заявления.

Зерновая сделка

путин:

Нас просто вынудили выйти из "зерновой сделки";

Приостановка зерновой сделки сильно на рынке не сказалась;

рф будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности;

коридоры для продовольствия не должны были использоваться в военных целях, но они используются другой стороной.

Эрдоган:

нужно продолжать работать над вопросом Зерновой сделки, необходим новый пакет предложений.

Война в Украине

Эрдоган:

Анкара готова взять на себя посредничество по Украине;

путин:

рф никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации в Украине;

при посредничестве президента Турции была достигнута договоренность, были проекты документов согласованы между российской и украинской делегацией, но потом Украина отправила их в… На свалку;

Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем.

Другие заявления

путин:

западные партнеры опять нас "надули";

беспилотники из украинских портов пытаются нанести удары по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку";

назвал контрнаступление ВСУ "провалом".

Эрдоган:

Послание миру по итогам встречи лидеров Турции и рф будет очень важным, в первую очередь касательно шага навстречу слаборазвитым африканским странам (Заявлял Эрдоган перед пресс-конференцией, однако пока неясно в чем оно заключалось).

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский поговорил с Эрдоганом о "зерновой сделке".