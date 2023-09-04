"Нас надули", незрозуміле "послання світу" та Україна: головні заяви за підсумками переговорів путіна та Ердогана
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Анкара готова взяти на себе посередництво по Україні
У російському місті Сочі пройшла спільна пресконференція путіна та Ердогана за підсумками їхніх переговорів. Вони відбулися 4 вересня.
Як стало відомо, на них, зокрема, торкнулися тем "Зернової угоди" та війни в Україні. "Телеграф" зібрав головні заяви.
Зернова угода
путін:
- Нас просто змусили вийти із "зернової угоди";
- призупинення зернової угоди сильно на ринку відбилося;
- росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки будуть виконані всі зафіксовані домовленості;
- коридори для продовольства не мали використовуватися у військових цілях, але вони використовуються іншою стороною.
Ердоган:
- Необхідно продовжувати працювати над питанням Зернової угоди, потрібен новий пакет пропозицій.
Війна в Україні
Ердоган:
- Анкара готова взяти на себе посередництво по Україні;
путін:
- росія ніколи не відмовлялася від посередницьких послуг з врегулювання ситуації в Україні;
- за посередництва президента Туреччини було досягнуто домовленості, були проєкти документів узгоджені між російською та українською делегацією, але потім Україна відправила їх у… На смітник;
- Ми чуємо про якісь нові ініціативи, але це не те, що колись із нами обговорювалося. Тому ми нічого нового не сприймаємо.
Інші заяви
путін:
- західні партнери знову нас "надули";
- безпілотники з українських портів намагаються завдати ударів по "Турецькому потоку" та "Блакитному потоку";
- назвав контрнаступ ЗСУ "провалом"
Ердоган:
Послання світу за підсумками зустрічі лідерів Туреччини та рф буде дуже важливим, насамперед щодо кроку назустріч слаборозвиненим африканським країнам (заявляв Ердоган перед пресконференцією, проте поки що неясно в чому воно полягало).
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський поговорив з Ердоганом про "зернову угоду".