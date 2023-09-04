Переговори з Україною і не тільки: стало відомо, до чого Ердоган схилятиме путіна в Сочі

Головними будуть кілька тем

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган 4 вересня проведе зустріч із російським диктатором володимиром путіним. Турецькі ЗМІ з'ясували, про що вони домовлятимуться.

Так, за даними Milliyet, однією з тем сьогоднішньої зустрічі стане початок "справедливих мирних переговорів" щодо російсько-української війни. Під час неї Ердоган запропонує посередництво у мирних переговорах із Україною. Президент Туреччини заявить, що наслідки війни за півтора роки зросли в геометричній прогресії, і що нібито за справедливого миру не може бути переможця і того, хто програв у війні.

Також, за даними ЗМІ, планується обговорити і "Зернову угоду". Зазначається, що в результаті човникової дипломатії, що проводиться між рф, Україною, ООН та країнами ЄС, було досягнуто прогресу з розбіжностей і підготовлено новий пакет пропозицій з цього приводу для подання путіну.

"Пакет пропозицій включає формули подолання платіжних і страхових бар’єрів, що виникли при експорті російського зерна і добрив через введені санкції. Якщо путін прийме цей новий пакет пропозицій ООН, підготовлений за участю Туреччини, зерновий коридор знову запрацює", — кажуть журналісти.

Крім того, під час зустрічі, зокрема, обговорюватимуться формули транспортування російського газу до Європи через Туреччину. Раніше путін висував пропозицію щодо будівництва центру природного газу в Туреччині. За його словами, москва хоче створити електронну платформу для продажу газу в Туреччині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ООН направила кремлю "привабливі пропозиції" щодо зернової угоди.