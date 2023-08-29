Ердоган проведе особисту зустріч із путіним: стало відомо, коли і де

На порядку денному — кілька важливих питань

Анкара останніми тижнями активізувала свої зусилля щодо відновлення зернового коридору, який був створений за посередництва Туреччини та ООН у липні 2022 року та дозволяв поставки зерна з чорноморських портів України.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган планує наступного тижня відвідати російську федерацію, де зустрінеться із російським диктатором володимиром путіним, повідомляє Daily Sabah.

Речник правлячої партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік зазначив, що глави держав під час зустрічі в Сочі обговорять зернову угоду.

"Президент Ердоган досі вів інтенсивну дипломатію, щоб допомогти запобігти глобальній продовольчій кризі", — сказав Челік.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими. Згодом стало відомо, що Ердоган має намір відвідати росію для зустрічі із диктатором.

Видання Bloomberg стверджувало, що Ердоган та путін зустрінуться на території рф 8 вересня, після чого турецький лідер вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці серпня президент росії володимир путін мав нарешті покинути межі росії, чого йому не вдалося зробити у випадку із самітом БРІКС у ПАР, та полетіти у Туреччину на зустріч з Реджепом Тайїпом Ердоганом. Останній наполегливо домагається продовження "зернової угоди".