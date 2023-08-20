В Угорщину приїхав російський гість: у Будапешті можуть укласти нову зернову угоду

Також у Будапешті очікують візиту президента Туреччини Реджеп Таїпа Ердогана та еміра Катару Таміма бен Хамада Аль Тані

Глава Татарстану Рустам Мініханов на запрошення прибув до Угорщини та зустрівся з прем’єром Віктором Орбаном. У Будапешті може бути укладена нова зернова угода.

Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Прибули на запрошення прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Будапешту! Завтра тут відзначають головне національне свято — день утворення угорської держави. Поговорили з паном прем’єром про те, який внесок вносить Татарстан у зміцнення російсько-угорських відносин", — йдеться у повідомленні.

Також у Будапешті очікують на візит президента Туреччини Реджеп Таїпа Ердогана та еміра Катару Таміма бен Хамада Аль Тані.

Як повідомляла раніше німецька газета Bild з посиланням на службове листування між дипвідомствами країн, в Угорщині може бути укладена нова зернова угода між рф, Туреччиною та Катаром.

Так, кремль заявив про бажання постачати зерно до бідних держав, зокрема, до африканських. Туреччина виступатиме в цьому процесі як організатор, а Катар — спонсор поставок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 17 липня росія вийшла з "зернової угоди", заявивши, що повернеться до неї, якщо всі домовленості будуть виконані. Вже наступного дня після цього країна-агресор розпочала масовані атаки на українську портову інфраструктуру, вдаривши по Одесі крилатими ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.