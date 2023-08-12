"Буде дуже боляче": у Зеленського "рекомендують" росії не погрожувати зерновому коридору

В Україні нагадали, що Чорне море не є російською юрисдикцією.

Зерновий коридор може продовжити угоду і без участі в ній росії, а якщо Чорноморський флот загрожуватиме його роботі, то буде знищено.

Про це розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк під час розмови із російською журналісткою Юлією Латиніною.

"росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія — це не море внутрішньої юрисдикції. І що буде дуже боляче", — сказав він.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що якщо кремль загрожуватиме судноплавству в зерновому коридорі, то до кінця війни росія позбудеться всього Чорноморського флоту з елементами Балтійського, Північного та Тихоокеанського.

При цьому він зазначив, що повноцінний запуск зернового коридору необхідний, бо сухопутні шляхи не справляються з навантаженням.

"Зараз ми обговорюємо можливість, готуємо судно, яке намагатиметься пройти коридором у рамках нашого відповідного досі юридичного договору з ООН та Туреччиною. Спробуємо залучити навіть водний коридор", — додав Подоляк.

Як повідомлялося раніше, 4 серпня українські морські дрони атакували великий десантний корабель "Оленєгірський гірник" у бухті Новоросійська, через що той отримав суттєві пошкодження.

Наступного дня біля Керчі в результаті подібної атаки був підбитий танкер SIG, який вже був помічений у перевезенні нафтопродуктів до Сирії, через що перебуває в американському списку санкцій.