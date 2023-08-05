Підрив російських кораблів Україною може припинитися: голова СБУ Малюк дав підказку окупантам

Такі спецоперації проводяться у територіальних водах України та повністю законні.

Голова СБУ Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на російські кораблі та дав росіянам пораду, як їх припинити.

Його коментар опубліковано у Telegram-каналі СБУ.

"Будь-яка "бавовна", що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того — такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними", — наголосив він.

Малюк додав, що якщо росіяни хочуть, щоб вибухи припинилися, їм потрібно скористатися єдиною можливістю — залишити територіальні води України та нашу землю.

"І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні", — резюмував голова СБУ.

Нагадаємо, в ніч проти 5 серпня в районі Кримського мосту в результаті спецоперації СБУ морськими дронами було пошкоджено підсанкційний російський танкер SIG. У судна пробоїна, затоплено машинну залу, самостійно рухатися воно не може.

Крім того, в ніч на 4 серпня Україна вдарила надводними дронами по великому десантному кораблю "Оленєгорський горняк" у бухті Новоросійська. Судно відтягли на берег, у нього суттєві ушкодження.