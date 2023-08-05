З’явилося відео атаки дрона на великий нафтовий танкер окупантів: деталі від СБУ

Судно перебуває у санкційному списку США з 2019 року

Ушкодження морськими дронами підсанкційного російського танкера SIG у ніч проти 5 серпня — результат операції Служби безпеки України спільно з ВМС.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на джерела у СБУ.

Опубліковано відео удару дрона з 450 кг тротилу по одному з найпотужніших нафтових танкерів рф (збудований у 2014 році, майже 5 тисяч тонн).

Нагадаємо, минулої ночі пролунали вибухи у районі Кримського мосту. Незабаром стало відомо, що пошкоджено російський танкер — він отримав пробоїну. З перехопленої розмови екіпажу стало відомо, що SIG самостійно рухатися не може – затоплено машинну залу. Йому на допомогу вирушила група рятувальників із Новоросійська, вирішується питання про буксирування судна. Танкер SIG перебуває у санкційному списку США з 2019 року через постачання авіаційного палива до Сирії.

Варто зазначити, що раніше Міноборони України заявило, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в напрямку морських портів рф та українських портів, що розташовані на тимчасово окупованій території, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі військового призначення, зі всіма відповідними ризиками.

Як повідомляв "Телеграф", 4 серпня СБУ провела спеціальну операцію в бухті Новоросійська, під час якої було пошкоджено великий десантний корабель "Оленєгорський горняк".