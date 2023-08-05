Появилось видео атаки дрона по большому нефтяному танкеру оккупантов: детали от СБУ

Судно находится в санкционном списке США с 2019 года

Повреждение морскими дронами подсанкционного российского танкера SIG в ночь на 5 августа — результат операции Службы безопасности Украины совместно с ВМС.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на источники в СБУ.

Опубликовано видео удара по одному из самых мощных нефтяных танкеров рф (построен в 2014 году, почти 5 тысяч тонн).

Напомним, минувшей ночью прогремели взрывы в районе Крымского моста. Вскоре стало известно, что был поврежден российский танкер — он получил пробоину. Из перехваченного разговора экипажа стало известно, что SIG самостоятельно двигаться не может — затоплен машинный зал. Ему на помощь отправилась группа спасателей из Новороссийска, решается вопрос о буксировке судна. Танкер SIG находится в санкционном списке США с 2019 года из-за поставок авиационного топлива в Сирию.

Стоит отметить, что ранее Минобороны Украины заявило, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов россии и украинских портов, находящихся на временно оккупированной территории, могут рассматриваться Украиной, как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Как сообщал "Телеграф", 4 августа СБУ провела специальную операцию в бухте Новороссийска, в ходе которой был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".