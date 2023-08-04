Появились видео атаки российского корабля в бухте Новороссийска: новые подробности от СБУ

Служба безопасности Украины провела специальную операцию в бухте Новороссийска, в ходе которой был поврежден большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на источники в СБУ.

На опубликованном видео можно заметить, как надводный дрон СБУ, оснащенный 450 кг тротила, атакует корабль противника, где находится порядка 100 человек экипажа.

Как отмечают источники в Службе безопасности, спецоперация была проведена вместе с Министерством внутренний дел Украины. В результате атаки "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи. Все заявления россиян об "отбитой атаке" — фейк.

Стоит добавить, что это далеко не первая успешная спецоперация СБУ, в которой используются надводные дроны. Ранее глава Службы безопасности Василий Малюк подтвердил, что ее рук дело также и атака на российские корабли в Севастопольской бухте в октябре 2022, а также подрыв Крымского моста.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Аспенском форуме по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост должен быть разрушен. Эти слова вызвали у россиян настоящую истерику. В сети они сразу стали заявлять, что Киев должен быть уничтожен, а Зеленского назвали "целью".